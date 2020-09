Covid, i test assolvono la Costa Smeralda: mille tamponi tutti negativi. Il sindaco di Arzachena: «Chi ha sbagliato, paghi»

di Emiliana Costa

Costa Smeralda

Sono tutti negativi i mille tamponi effettuati in questi giorni tra il personale delle strutture ricettive della Costa Smeralda dopo i focolai registrati nella settimana di Ferragosto per effetto della movida. Nessun contagio nemmeno tra i medici, infermieri e pazienti del Mater Olbia, la clinica della Qatar Foundation chiusa dopo la positività di quattro persone, dove era stata sospesa anche l'attività del drive-in per i tamponi veloci. L'ospedale riaprirà nei prossimi giorni una volta completata la sanificazione.»,Come riporta l'Ansa, i tamponi sono stati eseguiti negli hotel di Smeralda holding a Porto Cervo: 240 in tutto tra i dipendenti del Pitrizza, Romazzino, Cervo e Cala di Volpe. Trecentoquaranta invece i test al personale del Mater Olbia e 40 ai pazienti ricoverati. Già ieri il sindaco di La Maddalena aveva annunciato la negatività dei tamponi, complessivamente 90 tra il personale della struttura e i piccoli ospiti, effettuati nel centro estivo per bambini dopo la positività di un educatore., restano i singoli casi.- che qualche settimana fa per frenare il contagio aveva disposto la chiusura delle discoteche, facendo infuriare Flavio Briatore - ha commentato amareggiato: «Oggi ne registriamo complessivamente 123 ed è chiaro che si tratta di casi di importazione arrivati qui dopo l'apertura delle frontiere intra-regionali».».