Covid, il bollettino di oggi martedì 3 agosto 2021: nuovi contagi e vittime delle ultime 24 ore

Covid Italia, il bollettino di oggi martedì 3 agosto 2021. Nel pomeriggio, come sempre, saranno diffusi i dati ufficiali dal ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia con i nuovi contagi e le eventuali vittime nelle ultime 24 ore. Su leggo.it tutti gli aggiornamenti in diretta.

COVID. IL BOLLETTINO DI IERI

Sono 3.190 i positivi ai test Covid individuati ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Domenica erano stati 5.321. Sono invece 20 le vittime in un giorno (domenica erano state 5). 83.223 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno registrare un tasso di positività pari al 3,8%. Domenica erano stati 167.761. Il tasso di positività è del 3,8 %, in aumento rispetto al 3,2%.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Agosto 2021, 15:04

