Coronavirus. Azzolina, ministra all'attacco: «Scuola, basta fake news sui social. Lezioni perse? Le faremo online»

Roma, dopo la denuncia di Leggo sulla discriminazione a scuola, interviene il ministro: «Pubblicare censo alunni non ha senso»​

«Quando è in corso la gestione di una situazione così complessa, serve responsabilità. Da parte di tutti, a partire dai politici. Chi specula sulle emergenze o diffonde fake news, fa una grave danno».«In queste ore le chat dei genitori sono state letteralmente intasate di messaggi falsi. Li abbiamo smentiti».«Sì. E lo faremo. Introdurre la “media education” nell’Educazione civica servirà proprio a questo. È una mia proposta».«Spiegheremo ai ragazzi come fare buon uso dei social media e del web. Ma coinvolgeremo anche le famiglie».«I cittadini hanno bisogno di informazioni chiare. Faccio quindi un appello a tutti: seguite solo le fonti ufficiali. I siti e i social di Palazzo Chigi, dei ministeri, della Protezione civile e delle Autorità sanitarie».«Tuteliamo la salute di tutti, ma vogliamo garantire anche il diritto all’istruzione. La comunità scolastica è un pilastro del Paese e lo sta dimostrando ampiamente in queste ore».«Al Ministero abbiamo una task force per le emergenze, che sta lavorando su questo insieme alle scuole. Ci sono già buone pratiche in campo, le stiamo raccogliendo e stiamo raccogliendo anche il contributo, a partire dalla Rai, di realtà pubbliche e private che ci daranno una mano in questa fase».«A firmare le ordinanze sono i territori, le Regioni: e ora c’è una forte concertazione con il governo. Ma voglio chiarire che non è il Ministero dell’Istruzione a disporre le chiusure con atti propri. Lo dico perché anche su questo sono state diffuse molte false notizie».«Sono certa che ci sarà il giusto dialogo, nell’interesse della Scuola. Abbiamo diversi concorsi da fare e un contratto da rinnovare».