Coronavirus, chiusa una scuola inglese dopo il ritorno di alcuni alunni da una gita a Bormio

La Cransley School di Northwich, nel Cheshire, inhas. Un gruppo di studenti, infatti, èin Lombardia, dove si sta registrando il maggior numero di casi. Per paura che i bimbi possano incubare il virus il preside ha stabilito la chiusura della scuola.L'edificio è normalmente popolato da oltre 12 mila bambini e se i ragazzi tornati dal viaggio all'estero dovessero aver preso il virus potrebbe scatenarsi un'epidemia anche nel Regno Unito. Secondo quanto riferito, alcuni alunni e il personale hanno iniziato a manifestare sintomi simil-influenzali alcuni giorni dopo essere tornati a dalla gita, così si è passati a drastiche misure precauzionali, come riporta anche la s tampa locale Matt Hancock, il Segretario alla Sanità, ha dichiarato stamattina che le persone che tornano da qualsiasi zona messa in quarantena dal governo italiano dovrebbero autoisolarsi, che manifestino o meno sintomi.