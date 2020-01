Discriminazione nella scuola a Roma, dopo la denuncia di Leggo interviene il ministro: «Pubblicare la propria popolazione scolastica per censo non ha senso»

La scuola dovrebbe sempre operare per favorire l'inclusione. Descrivere e pubblicare la propria popolazione scolastica per censo non ha senso. Mi auguro che l'istituto romano di cui ci racconta oggi @leggoit possa dare motivate ragioni di questa scelta. Che comunque non condivido pic.twitter.com/39SDWhZ1l3 — Lucia Azzolina (@AzzolinaLucia) January 15, 2020

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 14:00

«Ladovrebbe sempre operare per favorire l'inclusione. Descrivere e pubblicare la propria popolazione scolastica per censo non ha senso. Mi auguro che l'istituto romano di cui ci racconta oggi @leggoit possa dare motivate ragioni di questa scelta. Che comunque non condivido», così il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina su twitter in merito alla scuola romana, l'IC Via Trionfale, che nella descrizione dell'istituto mette in evidenza la distinzione delle classi tra riservate ai figli dell'alta borghesia e quelli delle colf.