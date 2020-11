Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 24 novembre: i dati alle 17. In Puglia record di contagi e morti

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 24 novembre del Ministero della Salute: intorno alle 17 tutti i dati del bollettino nazionale. Mentre il dibattito si fa vivo sulle riaperture delle piste da sci - sebbene per ora il Governo sia contrario - dai singoli bollettini regionali emergono sempre numeri importanti per quanto riguarda i contagi e soprattutto i decessi.

In Veneto i morti di oggi sono 93 (con oltre duemila nuovi positivi), 47 le vittime in Toscana (con quasi mille casi), mentre in Puglia i numeri di oggi sono da record: 1.567 nuovi contagi e ben 52 morti, mai così tanti dall'inizio della pandemia di Sars-CoV-2. Intanto Speranza ha firmato la nuova ordinanza che mantiene arancioni Liguria, Basilicata e Umbria e tiene Bolzano in zona rossa, anche se le autorità altoatesine hanno optato per misure con maglie più larghe dalla prossima settimana, con la riapertura delle scuole e dei negozi.

