Coronavirus a Roma, il bollettino dello Spallanzani: «261 ricoverati, 45 in terapia intensiva»

Coronavirus a Roma, il bollettino dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Nell'ospedale romano in questo momento sono ricoverati «261 pazienti positivi al tampone per Sars-Cov-2. Sono 45 i pazienti ricoverati in terapia intensiva». Come sottolinea il bollettino dello Spallanzani, «i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 1.286».

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Novembre 2020, 14:59

