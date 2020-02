Coronavirus: quattro bambini contagiati. Morta donna italiana in Austria, in Italia undici vittime e 347 positivi

Coronavirus, ieri altre quattro vittime

Ilcontinua ad avanzare in Italia: sale a. Nella notte è morta unain Austria: Non si esclude il contagio da Covid-19. I(tre in Lombardia e uno in Veneto). I, circa cento in più rispetto alla giornata di lunedì. E - proveniente dalle aree-focolaio del Settentrione - il contagio è arrivato al Sud, in Sicilia ed in altre due regioni, Liguria e Toscana, e forse in una terza, le Marche. Dopo le tensioni, il Governo ha varato un'ordinanza per uniformare i comportamenti delle Regioni che non fanno parte delle zone rosse (Lombardia e Veneto).Ilvede sempre la Lombardia al primo posto, con 259 contagiati; segue il Veneto (45), l'Emilia Romagna (26), Piemonte (3), Lazio (3), Sicilia (3), Toscana (2), Liguria (2) e Alto Adige (1). Nelle Marche è risultato positivo un campione proveniente dalla provincia di Pesaro e che sarà inviato domani mattina allo Spallanzani: solo all'esito di questo secondo controllo si potrà stabilire se si tratta di un nuovo caso di coronavirus.In tutto i pazienti ricoverati con sintomi sono 114, 35 in terapia intensiva, mentre 162 si trovano in isolamento domiciliare. Una persona è guarita. Eseguiti 8.623 tamponi. Sul primo morto veneto, Adriano Trevisan, la procura di Padova ha aperto un fascicolo per accertare se siano state rispettate le linee guida sul trattamento della malattia.Ore 10.02 Sono, due in ospedale (al San Matteo di Pavia e all'ospedale di Seriate in provincia di Bergamo). L'assessore al Welfare Giulio Gallera lo ha spiegato intervenendo a La7. Si tratta di una bambina di 4 anni ora ricoverata all'ospedale San Matteo, due bambini di 10 anni e un ragazzo di 15. Gallera ha ricordato che comunque il virus «ha un effetto molto più grave sulle persone anziane che hanno pregresse patologie».Ore 9.59 «L'individuazione del '' sta diventando il giallo dei gialli. Vi dico che non c'è e che secondo me non ci sarà. Stiamo ponendo rimedio al problema frammentazione delle competenze regionali. Sono certa che il sistema sanitario italiano risponderà al coronavirus sconfiggendolo». Lo sottolinea la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, intervenuta oggi nel corso del programma 'Una mela al giornò, su Radio Cusano Tv Italia.Ore 9.52 È arrivato ae «per la prima volta sono coinvolti anche minori per cui l'infezione è più leggera»: così ha detto ad Omnibus su La7 il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Fontana ha confermato il contagio di una bimba di 4 anni di Castiglione d'Adda, comune che si trova nella zona rossa.Ore 9.10 A Bad Kleinkirchheim, in Carinzia,la notte scorsa. Non si esclude il contagio da Covid-19: «un turista italiano di 56 anni è morto mercoledì notte - riferisce sul suo sito 'Kurier' - e lo stato della Carinzia riferisce il sospetto di infezione da Coronavirus. Il medico intervenuto non ha potuto escludere tale sospetto, per cui sono scattate le misure corrispondenti».