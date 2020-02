Coronavirus, il paziente 1 rifiutò il ricovero: «Non era un caso sospetto»

Coronavirus, gli aggiornamenti in diretta

Il direttore generale della Asst di Lodi,, ha spiegato in una nota quanto accaduto col, il 38enne di Codogno ricoverato da qualche giorno, primo contagiato in Italia. L'uomo, ha spiegato Lombardo, quando si è presentato per la prima volta al pronto soccorso di Codogno, «è stato sottoposto agli accertamenti necessari e a terapia. Tuttavia decideva di tornare a casa nonostante la proposta prudenziale di ricovero».