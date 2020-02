Coronavirus, bambina di 8 anni contagiata in Veneto: isolamento per tutti i contatti stretti

Coronavirus, gli aggiornamenti in diretta

La positività al coronavirus riscontrata nella bambina padovana ha fatto scattare con immediatezza tutte le necessarie misure preventive. Con una lettera inviata al direttore generale dell'Ullss 6 Euganea e ai direttori del dipartimento di prevenzione e del servizio di igiene e sanità pubblica, sulla base delle nuove disposizioni del Ministero della Salute, la direzione prevenzione della Regione del Veneto ha chiesto di disporre l'isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva di tutti i contatti stretti, ovvero la classe frequentata dalla bimba, attraverso il coinvolgimento dei pediatri di famiglia degli alunni, e di quello degli insegnanti e dal personale ausiliario e amministrativo. La scuola interessata dovrà rimanere chiusa fino al termine del periodo di incubazione della malattia, e tutti i frequentanti del plesso dovranno essere informati circa la comparsa di eventuali sintomi.

Primo caso di contagio daad una bambina in Veneto, dopo i sei casi già registrati in Lombardia: una bambina di 9 anni è risultata positiva nel focolaio di Limena, in provincia di Padova, secondo quanto appreso dall'ANSA da fonti della Regione Veneto.La piccola, residente in un paese del padovano, è asintomatica: secondo le procedure anche i suoi compagni di scuola verranno ora sottoposti al tampone per verificare se ci sono stati altri contagi. Si tratta del settimo minore contagiato, gli altri 6 sono stati rilevati in Lombardia.