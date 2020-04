Coronavirus, fase 2: nuove regole per negozi, uffici e mezzi pubblici. Mascherine, guanti e ingressi contingentati

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Aprile 2020, 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si parla di, ma non si può pensare che tutto sarà come prima. Diverse attività riapriranno a scaglioni, chi prima chi dopo, ma tutte dovrannoer evitare contatti e assembramenti che potrebbero riaccendere focolai e dare vita a una nuova ondata di contagi.Gldovranno essere dotati tutti di gel disinfettante e tutti coloro che si troveranno all'interno dovranno usare mascherine e strumenti di protezione. Il Corriere della Sera anticipa alcune delle novità che dovranno essere seguite nella Fase 2. Uffici e negozi dovranno essere puliti due volte al giorno: prima dell’apertura e poi durante una pausa quotidiana, con tanto di sanificazione. Dovranno essere puliti regolarmente anche i sistemi di areazione dei locali. I negozi e gli uffici dovranno avere gel disinfettanti a disposizione del pubblico, così come dovranno essere messi vicino ai Poss e alle casse.Neirichiederanno l'obbligo sia da parte dell'utente che dell'operatore di indossare la mascherina nel caso non si possano rispettare le misure di sicurezza. In generale è comunque consigliato l'uso. Per l'acquisto di alimenti e bevande dovranno essere usati guanti usa e getta.In base alleerrà gestito il flusso di persone: se di 40 metri quadri sarà necessario l'ingresso di un cliente alla volta. Sopra i 40 metri quadri, invece, l’accesso verrà disciplinato in funzione degli spazi disponibili con diversi percorsi per l’ingresso e l’uscita. Gli orari di apertura saranno più ampi per evitare assembramenti.riprenderanno regolarmente dopo la fine del lockdown, ma sarà necessario mantenere la distanza di un metro tra le persone all'interno di treni o bus, motivo per cui potrebbero essere potenziati i mezzi. Sarà obbligatorio l'uso di guanti e mascherine.Saranno obbligatori anche daidove si potrà entrare uno alla volta e dove dovranno essere seguite norme di igienizzazione e sanificazione delle superfici in modo regolare.potrebbero essere gli ultimi a riaprire. Si dovranno rispettare misure di sicurezza rigide e oltre all'igienizzazione dei locali i tavoli dovranno stare a 2 metri gli uni dagli altri mentre al bancone si dovrà rispettare la distanza di un metro tra i clienti.