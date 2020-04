Coronavirus, Fase-2 al via: ecco le date di riapertura di tutti i settori. La bozza allo studio che parte da metà mese e arriva fino a settembre. . La bozza allo studio che parte da metà mese e arriva fino a settembre.

Circola questa ipotesi, una bozza iniziale di date su cui il Governo del premier Giuseppe Conte sta lavorando per trovare la soluzione migliore che compensi l'esigenza di riapertura delle attività con la sicurezza e la salute della cittadinanza. Ancora non ci sono certezze, ma sul tavolo dell'esecutivo ci sarebbe un piano di riaperture modulate e progressive per superare l'attuale lockdown prorogato al 3 maggio.Ilpossibile annucio della riapertura di alcune aziende agricole e industrie (non tutte).Ilfinisce la fase 1, sarà di nuovo permessa la circolazione dei cittadini ma con obblighi precisi, come mascherine e distanza di sicurezza. Per quel giorno prevista la riapertura di alcune attività commerciali come negozi tessili, di arredamento e d’abbigliamento con ingressi scaglionati, file lunghe e prenotazioni (no all'apertura in questa fase dei centri commerciali).