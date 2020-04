Coronavirus, Borrelli: «Pasqua e Pasquetta fuori? Assolutamente no, dobbiamo stare a casa»

Borrelli ha anche risposto a chi gli chiedeva se le terapie intensive stessero avendo un sovraccarico: «I posti sono stati ampliati e abbiamo trasferito dei pazienti. Non abbiamo alcuna segnalazione di persone che non sono riuscite ad entrare in terapia intensiva, a noi non è arrivato nulla», ha detto. «Gli ospedali, soprattutto quelli della Lombardia, sono molto impegnati e sono quasi al limite - ha aggiunto - ma con il lavoro dei medici e dei rianimatori si sta riuscendo a soccorrere tutti coloro i quali ne hanno bisogno». Il calo dei ricoveri in questi reparti «ci conforta, anche perché riusciamo a preservare quella capacità di cura» di cui abbiamo bisogno.

Quando finirà l'incubo? Bisogna avere pazienza perché serviranno ancora altre settimane. A dirlo è stato il capo della Protezione Civile, che in conferenza stampa durante i suoi consueti aggiornamenti quotidiani su contagi e vittime, ha sottolineato: «Andare a fare Pasqua e Pasquetta» fuori? «Assolutamente no».A chi gli sottolineava che da diverse parti d'Italia arrivano segnalazioni di iniziative per le prossime festività, Borrelli ha risposto in maniera caustica: «Dobbiamo stare a casa ancora - ha aggiunto - e rispettare il distanziamento sociale, che ci sta portando a risultati positivi».