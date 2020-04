Conte, il mistero della mano sinistra che scende dal tavolo: cosa succede in diretta tv?

Fase 2, l'annuncio delle nuove regole da seguire dal 4 maggio

Cosa succede a Giuseppe Conte nella conferenza stampa di annuncio della Fase 2? In tantissimi durante la diretta hanno notato che la mano sinistra del premier si abbassava dal tavolo per finire nella tasca della giacca. Durante la diretta è successo almeno una decina di volte: uno strano movimento ben visibile con le inquadrature delle telecamere nello studio di palazzo Chigi.Sui social il dettaglio non è passato inosservato. Forse un cellulare dimenticato che continuava a suonare e il tentativo goffo di spegnerlo? Un mistero vero e proprio che è diventato virale sui social.