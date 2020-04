Conte presenta Fase 2: «Inizia convivenza con virus. No a spostamenti tra Regioni, parchi riaperti» Il nuovo Dpcm

di Simone Pierini

DIRETTA CONFERENZA STAMPA

IL NUOVO DPMC

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Aprile 2020, 20:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

indaannuncia l'avvio delladal. Il il presidente del Consiglio presenta agli italiani il nuovocon l'allentamento delle misure restrittive di contenimento al. Sula diretta con tutti gli aggiornamenti.», ha detto il premier Conte. «Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi: Non bisogna mai avvicinarsi. Bisogna rispettare le distanze di sicurezza di almeno un metro, bisogna rispettare questa precauzione anche in casa con i parenti. Se ami l'Italia, mantieni le distanze»., alla ricerca di un nemico. Il Governo deve vigilare per intervenire in modo tempestivo qualora l'andamento della curva epidemiologica dovesse diventare critico. Stiamo affrontando una sfida molto complessa, molti di voi vorrebbero un definitivo allentamento delle misure. Dipende da noi».«Nelle prossime settimane e prossimi mesi dobbiamo, è l'occasione per cambiare tutte le cose che nel nostro Paese non vanno bene. Con tutti i ministri ci batteremo con l'Europa».«Con il commissario Arcuri bloccheremo il prezzo delle mascherine. C'è forte impegno del Governo per eliminare l'Iva, il prezzo dovrebbe essere 0,50 euro per le mascherine chirurgiche»., adesso dobbiamo tradurre l'importanza politica di introdurre il Recovery Fund, bilanciarlo bene ed evitare che si crei più debito pubblico e offrirlo subito per i Paesi colpiti».e per le categorie più fragili. Chi ha avuto il bonus da 600 euro potrà averlo rinnovato senza ulteriore richiesta, con un click. La nostra ripresa parte da un sostegno poderoso all'attività di impresa, con finanziamenti anche a fondo perduto per imprese con meno di dieci dipendenti. Non dimentichiamo settori come il turismo che non riuscirà a rimediare ai danni che sta sostenendo, non li lasceremo da soli. Avrà bisogno di iniezione di fiducia e sostegno economico da parte del Governo».«Stiamo preparando un, ci stanno guardando dall'Europa e dal Mondo per i decreti che abbiamo intrapresi, ci stanno già chiedendo una copia di questo decreto, anche nella ripresa l'Italia è ammirata».«Ci avviamo ad allentare un lockdown per il 4 maggio ma c'è un meccanismo in cui le Regioni, con cui la collaborazione dovrà essere ancora più integrata, dovranno informarci sull'andamento della curva epidemiologica e sull'adeguatezza delle strutture»., conferma generalizzata misure di spostamento all'interno delle regioni. Aggiungiamo possibilità di spostamenti mirati a congiunti, vogliamo consentiere a famiglie di riunirsi nel rispetto delle misure, con mascherine e dispositivi, no party privati. Consentiamo il rientro nel proprio domicilio o residenza. All'interno delle regioni sono consentiti i movimenti così come è adesso. Tra regioni è consentito spostamento solo per motivi comprovati di lavoro».«Coloro che hannoo difficoltà respiratoria hanno. Il sindaco potrà disporre chiusura aree, concediamo accesso a parchi e giardini pubblici con rispetto distanze e ingressi scaglionati. I Sindaci potranno prendere decisioni autonome. Sarà possibile svolgere attività motoria allontanandosi purché venga rispettata distanza di due metri, se sportiva. Un metro per semplice attività motoria. Dal 4 maggio consentiti allenamenti atleti professionisti o atleti a carattere nazionale, ma senza alcun assembramento. Per cerimonie funebri, sarà possibile fino a un massimo di 15 persone all'aperto rispettando distanziamento sociale e con mascherine. Consentiamo attività di ristoro con asporto, rispettando fila e distanze, il cibo si consumerà a casa o in ufficio ma non davanti al luogo di ristoro».. Consentita apertura su presupposto che queste aziende rispetteranno protocolli di sicurezza. Ne abbiamo sottoscritto uno più articolato il 24 aprile scorso. Sottoscritto protocollo di sicurezza per il trasporto: tutte le aziende si dovranno predisporre al protocollo».apertura del commercio al dettaglio, musei, mostre, biblioteche e allenamenti a squadre in ambito sportivo. Il 1 giugno vorremmo riaprire attività bar, ristorazioni, centri estetici, barbieri».