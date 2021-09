Christopher Reeve, "Superman" oggi avrebbe compiuto 69 anni

Christopher Reeve, l'attore che ha interpretato Superman al Cinema, oggi avrebbe compiuto 69 anni. "Superman" oggi, in questa ricorrenza, viene ricordato da un doodle di Google. Reeve, purtroppo, è scomparso a soli 52 anni a causa di un infarto.

SUPERMAN, LA SAGA

Furono quattro i film interpretati da Christopher Reeve nei panni di Superman / Clark Kent. Ecco tutti i film in cui l'attore ha interpretato il supereroe dei fumetti, film che gli hanno consentito di raggiungere la fama internazionale che lui, in gran parte, cercò di utilizzare in favore del movimento pacifista

Superman regia di Richard Donner (1978)

Superman II regia di Richard Lester (1980)

Superman III Superman III, regia di Richard Lester (1983)

Superman IV regia di Sidney J. Furie (1987)

CHRISTOPHER REEVE L'INCIDENTE

Reeve passò gli ultimi dieci anni della sua vita su una sedia a rotelle. Infatti, il 27 maggio 1995, nel corso di una gara a cavallo a Charlottesville, nel parco equestre Commonwealth a Culpeper, in Virginia, Reeve cadde brutalmente da cavallo, riportando lo spostamento di due vertebre cervicali, con lesione del midollo spinale. Reeve riportò una paralisi permanente dal collo in giù (tetraplegia), perdendo l'uso degli arti e anche la capacità di respirare autonomamente. Da allora e sino alla morte, nove anni dopo, rimase su una sedia a rotelle e collegato a un respiratore artificiale. All'ospedale, per aiutarlo, si recò l'amico Robin Williams travestito da chirurgo, per farlo tornare a sorridere e fargli riacquistare la voglia di vivere

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Settembre 2021, 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA