Morta una settimana dopo l'incidente, domani l'addio a Chiara

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Luglio 2020, 14:55

Sii, la ragazza di Latina di 28 anni che una settimana fa era rimastaopo aver trascorso una serata fuori con il fidanzato. La giovane è rimasta ricoverata all'ospedale Santa Maria Goretti per una settimana prima di perdere la sua battaglia per la vita.Chiara viaggiava a bordo di una Bmw al volante della quale si trovava il suo fidanzato, quando l'auto è stata colpita in pieno da una Mini Cooper si trovava Alessandro Paolucci, 40enne di Cisterna, morto sul colpo. Pare che il 40enne avesse bevuto molto e per questo potrebbe aver perso il controllo dell'auto.Sconvolta la famiglia della 28enne che proprio in questi giorni si sarebbe dovuta laureare in farmacia. Le esequie si terranno alle 10,30 presso la parrocchia di Santa Rita a Latina. Continunano invece ad essere molto gravi le condizioni del suo fidanzato ancora ricoverato in ospedale.