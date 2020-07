Milano choc, rissa con martelli e catene. Muore 44enne, ipotesi infarto

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Luglio 2020, 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

del Bangladesh trovato agonizzante nella serata di ieri in via Montegani, nel quartiere Stadera di Milano al termine di una rissa.mentre i partecipanti alla rissa, all'arrivo dei poliziotti, erano già scappati. L'uomo, regolare e senza precedenti che gestiva un minimarket etnico insieme al cognato, trasportato dagli operatori del 118, è morto poco dopo il suo arrivo all'ospedale San Paolo ma sembra non avesse tracce visibili di violenza sul corpo. Nè bastonate o martellate. Forse è stato ucciso da un infarto o da un ictus, quasi sicuramente provocati dalla concitazione. Comunque sarà l'autopsia a stabilirlo. Secondi alcuni testimoni i partecipanti alla rissa erano in sei. Due sono le piste che stanno seguendo gli inquirenti: una lite finita male o una spedizione finita male. La polizia avrebbe identificato due dei partecipanti alla rissa.