Chi l'ha visto, Enrico scomparso dal 31 marzo: l'appello disperato del fratello

Enrico Cominato è scomparso, la denuncia del fratello Valerio ai microfoni di Chi l'ha visto. «E' disperso dal 31 marzo, si è allontanato da casa e ci siamo preoccupati perchè non è tornato a Pettinengo». E' sparito da più di una settimana Enrico che viveva in provincia di Biella in Piemonte e la conduttrice Federica Sciarelli lancia l'allarme.

Lettera del 1943 dal campo nazista alla moglie in Puglia arriva 80 anni dopo: «Cara Maria, sto bene»

Barca affonda in Sardegna: dispersi due sub di 38 e 35 anni. L'ultimo Sos: «Imbarchiamo acqua, aiutateci»

L'identikit

Enrico ha 36 anni e calvo e ha, come dettaglio, un dente scheggiato. «Cosa indossava?» chiede la conduttrice al fratello Valerio, e lui: «Ha un dente scheggiato, un paio di jeans e una giacca blu, ma questo è relativo perchè potrebbe aver cambiato mille vestiti nel corso dei giorni». In collegamento telefonico, il fratello chiede aiuto al pubblico e, soprattutto, chiede di essere avvisato qualora qualcuno l'avesse visto in giro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 22:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA