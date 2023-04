Chi l'ha visto, Andrea scomparsa da un anno: il fidanzato è l'unico indagato

di Redazione web

«Andrea, scomprsa da un anno da Corato, in Puglia, dove sarà? Contattateci se sapete qualcosa» esordisce Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l'ha visto. Andrea era col fidanzato Simone Gresti, l'unica persona indagata in questa vicenda, quando doveva andare ad una festa. Ma, non convinta, Andrea aveva messaggiato con l'ex fidanzato Daniele che ha rilasciato un'intervista al programma di Rai 3. L'ex ragazzo ha detto di aver scambiato dei messaggi in cui lui le diceva di andarla a prendere, ma dopo poco tempo Andrea si è tirata indietro dicendo di voler dormire lì. Dal giorno dopo, però è scomparsa.

Berlusconi come sta? Le reali condizioni di salute dell'ex premier in terapia intensiva

Aggredita e uccisa dal cane rottweiler del fratello: i carabinieri devono sparare all'animale per permettere i soccorsi

«Voleva disintossicarsi dalla vita che stava facendo con persone più grandi. Le ho detto ti vengo a prendre io, lascia stare sta gente, e lei gli ha detto: guarda sto qui stasera, da domani sono libera, facciamo quello che vogliamo. Ma poi è sparita».

Al momento le indagini proseguono e i telefoni del fidanzato Simone rimangono sotto sequestro. Inoltre, nei suoi terreni sono partite le ricerche, idem nei pozzi presenti nel terreno. Dove sarà Andrea?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Aprile 2023, 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA