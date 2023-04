Barca affonda in Sardegna: dispersi due sub di 38 e 35 anni. L'ultimo Sos: «Imbarchiamo acqua, aiutateci» L’allarme è scattato nel nord, vicino a Stintino, dopo le 18. In corso le ricerche dei vigili del fuoco e della capitaneria di porto





Due giovani pescatori subacquei sono dispersi al largo di Stintino, nel nord Sardegna. I due sono usciti in mare con un barchino nel pomeriggio e intorno alle 19 hanno chiamato la Capitaneria di porto di Porto Torres per chiedere aiuto, la loro imbarcazione stava andando a fondo. Non hanno saputo dare però una posizione precisa, indicando sommariamente la zona di Stintino. I due sub dispersi sono due pescatori sportivi di 38 e 35 anni Sono due pescatori sportivi sassaresi, di 35 e 38 anni, i sub dispersi dalle 19 di questa

sera al largo di Stintino, nel Golfo dell'Asinara. Le ricerche della Capitaneria di porto di Porto Torres con l'ausilio dei Vigili del fuoco andranno avanti per tutta la



della Capitaneria di porto, mentre a terra, tra Stintino e la spiaggia di Fiume Santo, resteranno operativi i Vigili del fuoco nella speranza che i due dispersi riescano a raggiungere lacosta a nuoto. Le ricerche con motovedette e un elicottero Immediatamente sono partite le ricerche per mare, con le motovedette della Guardia costiera e un elicottero dei Vigili del fuoco decollato da Alghero. Le ricerche si stanno concentrando nel Golfo dell'Asinara, nel tratto compreso tra Stintino e la spiaggia. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 21:47

