Malore nel sonno, Carlo muore a 38 anni: la madre lo ha trovato senza vita nel letto

È morto nel sonno, probabilmente colto da un malore rivelatosi fatale, a soli 38 anni. Un vero e proprio dramma in provincia di Venezia, dove un uomo, Carlo Baldassa, è stato trovato morto a letto dalla madre. Un intero paese è sconvolto e si prepara a dargli l'ultimo saluto.

La tragedia

La tragedia si è consumata domenica mattina. Carlo viveva a Cazzago di Pianiga (Venezia) insieme al fratello Fabio, al padre Mario e alla madre Graciela. È stata proprio quest'ultima a scoprire che il figlio era stato colto da un malore, quando lo aveva chiamato insistentemente ma non lo vedeva svegliarsi. A quel punto, la donna ha chiamato subito i soccorsi e a casa, in poco tempo, sono arrivati i sanitari del Suem. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare se non constatare il decesso di Carlo.

Un paese sconvolto

Tutto il paese di Cazzago di Pianiga è sconvolto per l'accaduto. Già domenica mattina, la presenza di ambulanze e forze dell'ordine era stata notata da tanti residenti e tutto era stato seguito prima con apprensione e poi con un grande dolore. Come scrive Sara Zanferrari per Il Gazzettino, Carlo lavorava da tempo al servizio di una cooperativa della zona e viene descritto da chi lo conosceva come una persona molto pacata. I funerali sono stati subito disposti per domani, mercoledì 5 ottobre alle 15 nella chiesa di San Martino di Cazzago. Carlo Baldassa lascia così il papà Mario, la mamma Graciela ed il fratello Fabio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Ottobre 2022, 18:41

