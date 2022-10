Lorenzo Toffolini, morto lo storico ex dirigente dell'Udinese: tragico incidente stradale, aveva 65 anni

Udinese in lutto. Lorenzo Toffolini, storico dirigente del club friulano, è morto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Udine: aveva 65 anni. La sua auto è improvvisamente uscita di strada, per ragioni ancora da chiarire, e il personale di un'ambulanza che passava per caso nella zona e aveva notato quanto accaduto ha tentato invano di salvarlo.

Lorenzo Toffolini, l'incidente mortale

L'incidente è avvenuto questa mattina a Ciconicco di Fagagna (Udine). A notare l'auto di Toffolini, uscita di strada, un'ambulanza in transito: i sanitari hanno trovato il 65enne privo di sensi all'interno dell'abitacolo e hanno tentato di soccorrerlo. La rianimazione è durata circa 50 minuti e la Sores-Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Fvg ha inviato sul posto anche l'equipaggio di una automedica da Udine e una seconda ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli. Le manovre di rianimazione sono continuate, con medico a bordo, fino all'arrivo in Pronto soccorso, dove poi l'uomo è deceduto.

Udinese in lutto

Lorenzo Toffolini era entrato a far parte dell'Udinese negli anni Novanta, vivendo da dirigente la nuova, grande ascesa del club friulano dopo i primi fasti degli anni '80. Aveva lavorato, dapprima, nel settore giovanile bianconero per diventare, nel 1998, Team Manager della Prima Squadra fino al 2006, rappresentando per tutto il Club un autentico punto di riferimento. Attualmente era responsabile dell'ufficio affari generali e impegnato nell'area commerciale della società. Cordoglio è stato espresso da Udinese Calcio e dalla Famiglia Pozzo che in una nota «piangono la scomparsa tragica e improvvisa del nostro Lorenzo Toffolini, colonna del Club e della società da oltre 30 anni».

