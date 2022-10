Malore in acqua, morto in spiaggia un turista di 65 anni: tragedia a Lido di Camaiore Tragedia di fine estate in una spiaggia libera a Lido di Camaiore (Lucca)





Tragedia di fine estate a Lido di Camaiore (Lucca), dove il recente aumento delle temperature ha spinto residenti e turisti a concedersi l'ultimo bagno della stagione. Un turista tedesco di 65 anni, probabilmente colto da malore in acqua, è morto oggi pomeriggio. Inutili i soccorsi. Antonio Triolo morto, l'ex coordinatore Lega a Palermo stroncato da un infarto. Salvini: «Ci mancherai» La tragedia La tragedia è avvenuta poco dopo le 15.30, nelle acque antistanti la spiaggia libera di Lido di Camaiore. Il turista tedesco, una volta colto da malore, era stato portato a riva in attesa dei soccorsi. Ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato però vano. Nonostante le temperature più calde rispetto agli scorsi giorni, il vento forte ha reso il mare parecchio mosso e una forte corrente non rendeva agevole la balneazione. Le indagini Sul posto oltre ai mezzi inviati dalla centrale operativa del 118 Versilia, è intervenuto anche personale della capitaneria di Porto di Viareggio. Si attendono ora i primi dettagli delle indagini. Da una ricostruzione iniziale, il turista tedesco era stato rinvenuto, privo di sensi e a una cinquantina di metri dalla riva, da un surfista. Quest'ultimo lo ha riportato a riva, ma il personale del 118 non è riuscito a rianimare il 65enne. Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Ottobre 2022, 20:43

