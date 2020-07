Carabinieri arrestati, nella caserma di Piacenza anche un'orgia: «Due donne nell'ufficio del Comandante, forse due escort»

in onore del quale, forse in concomitanza con una ricorrenza, era stata organizzata una serata all’interno della caserma alla presenza di due donne, presumibilmente escort, con le quali erano stati consumati rapporti sessuali

Ultimo aggiornamento: Thursday 23 July 2020, 22:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella, chiusa per effetto delle indagini su alcuni militari, ci sarebbe stata anche un', consumatasi nell'ufficio del Comandante della stazione, Marco Orlando. È quanto risulta da alcune, rivelate dal gip di Piacenza.Nella caserma dove lavoravano i carabinieri accusati, a vario titolo, di spaccio, estorsione e tortura, ci sarebbe stata anche un', probabilmente dueA smascherare il fatto è un'intercettazione tra due arrestati, Giuseppe Montella e Salvatore Cappellano, che parlavano di un episodio in particolare, come riferiscono gli inquirenti: «I due carabinieri parlavano di un collega».Quanto rivelato dal gip è quasi altrettanto sconcertante di quanto emerso finora dalle indagini: «Nelle intercettazioni Giuseppe Montella parlava di un'orgia nell'ufficio del Comandante, dove si era creato un tale scompiglio che le pratiche erano state sparpagliate a terra. Non sono ravvisabili reati in condotte simili, ma dalla descrizione traspare ancora una volta il totale disprezzo per i valori della divisa indossata dagli indagati, metaforicamente gettata a terra e calpestata, come quella del loro Comandante durante il festino appena rievocato».