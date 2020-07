Carabinieri arrestati, Ilaria Cucchi: «Fatto gravissimo, basta parlare di mele marce»

Ultimo aggiornamento: Thursday 23 July 2020, 15:33

Dopo l'inchiesta di, che ha visto l'arresto di sette carabinieri e altre persone denunciate, oltre alla chiusura di un'intera caserma, arriva il commento di. La sorella di Stefano, il 30enne romano morto durante la custodia cautelare in seguito al suo arresto per droga nell'ottobre 2009, ha infatti dichiarato: «Si tratta di un fatto gravissimo, parlare di poche mele marce lascia un po' perplessi».sette carabinieri sono stati arrestati, oltre ad altre denunce, con accuse che variano dal traffico di droga fino alla tortura. «C'è un sistema che evidentemente non funziona, mi auguro con tutto il cuore che questa volta si vada fino in fondo, senza fare sconti a nessuno. I fatti di Piacenza sono gravissimi e ricordano le vicende legate alla morte di mio fratello» - spiega- «I casi stanno diventando troppi per poter essere definiti isolati, anche la storia della nostra famiglia dimostra che tanti carabinieri del nostro processo vengono a testimoniare contro i loro superiori e mi chiedo con quale spirito lo facciano quando poi spuntano comunicati dell'Arma come subito dopo la testimonianza del loro collega Casamassima».