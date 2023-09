Verona choc, quattro cani abbandonati in casa da soli: «Costretti a bere urina dalla vaschetta dell'acqua» La persona che li ha lasciati in quelle condizioni è stata denunciata per abbandono di animali







di Redazione web Quattro cani, una coppia di cavalier king e una coppia di maltesi, sono stati lasciati soli per giorni in un appartamento a Verona. Quello che le guardie zoofile dell’Oipa si sono trovate davanti una volta entrate nell’appartamento era un vero e proprio incubo per i poveri amici a quattro zampe: assenza di aria, cattivo odore, deiezioni ovunque. La persona che li ha lasciati in quelle condizioni è stata denunciata per abbandono di animali. «Questi cani sono troppo pericolosi: saranno vietati». La decisione del governo e la protesta degli animalisti Brucella canis, il virus canino che può infettare l'uomo: i primi casi in Inghilterra Lo scenario da incubo «Siamo intervenuti subito a seguito di una segnalazione», ha raccontato il coordinatore del Nucleo delle guardie zoofile Oipa di Verona e provincia, Massimiliano D’Errico. «Già dall’esterno dell’abitazione si percepiva un forte odore. Il sequestro degli animali Le guardie zoofile hanno dunque chiesto l’intervento del veterinario del Servizio sanitario scaligero, che ha verificato lo stato di abbandono degli animali. È stato quindi avvisato il magistrato di turno, che ha infine autorizzato il sequestro. I cagnolini sono stati visitati dai medici veterinari del canile sanitario di Verona e, dopo le prime cure e gli accertamenti, sono ora ospiti di un rifugio convenzionato con il Comune di Verona. Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 17:07

