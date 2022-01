Ancona, campione di nuoto 17enne in terapia intensiva anti-covid: non era vaccinato

La corsa al rialzo del covid nelle Marche sembra non vedere mai il traguardo. Più si solleva l’asticella dell’assistenza ai malati di Covid, più il tasso d’occupazione cresce.

Non è bastato allestire ulteriori 5 letti di terapia intensiva a Torrette, l'ospedale di Ancona: 18 su 20 risultano già impegnati da pazienti alle prese con gravi insufficienze respiratorie. Tra loro, un ragazzo di 17 anni della provincia di Macerata: uno sportivo agonista, un talento del nuoto, non affetto da altre patologie, ma non vaccinato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Gennaio 2022, 19:59

