Va a cercare funghi e viene punto da un calabrone: grave un uomo

Eraa cercare funghi, ma è finito in ospedale dopo essere stato: è grave un uomo di 68 anni, che stamattina è stato punto da un insetto - identificato appunto per un calabrone sia in base alla caratteristica della puntura che delle conseguenze - mentre si trovava in una zona boschiva nei pressi di Fratticciola Selvatica in compagnia di un amico, alla ricerca appunto di funghi.A dare l'allarme alla centrale è stato proprio l'uomo che si è subito reso conto della gravità dell'accaduto. I sanitari del 118 della postazione di Ponte Felcino, come informa una nota dell'azienda ospedaliera di, già sul posto hanno eseguito le prime terapie urgenti somministrando cortisonici e messo in sicurezza il paziente che necessitava di ossigeno.Il 68enne è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia di in codice rosso e al momento viene sottoposto ad ulteriori accertamenti da parte degli specialisti della struttura complessa di Medicina del lavoro. I sanitari confermano la gravità dell'evento e la prognosi è riservata: i soccorsi sono stati particolarmente complessi proprio per lo stato dei luoghi.