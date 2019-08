Giovane cade dal terrazzo di una palazzina: morto sul colpo. Era senza documenti.

I carabinieri della Compagnia di Cagliari stanno cercando di fare piena luce sulla morte di un giovane avvenuta questa mattina a Cagliari. L'uomo, sprovvisto di documenti di identità, è caduto dalla terrazza di una palazzina nel quartiere Mulinu Becciu. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, ma non c'era più nulla da fare. I militari dell'Arma adesso stanno cercando, prima di tutto di risalire all'identità del giovane, che a quanto pare non viveva nella palazzina e di stabilire come sia caduto. Due le ipotesi su cui lavorano gli investigatori: incidente o gesto volontario Domenica 25 Agosto 2019, 11:41

