Milano, incidente in tangenziale: gravissima trentaduenne infilzata dal guard-rail

Domenica 25 Agosto 2019, 09:40

Unadi Biassono (Monza), alla guida di un Doblò, avrebbe perso il controllo del veicolo per poi finire fuori strada. L'incidente è avvenuto in mattinata in, nel tratto tra Carugate e Brugherio in direzioneIl mezzo guidato dalla donna ha centrato in pieno il guard rail, le cui lamiere sono successivamente penetrate all'interno del veicolo.Le cause del sinistro restano oscure e si potrebbero far risalire ad un colpo di sonno o ad un improvviso malore. La vittima è stata tirata fuori dall'auto grazie ai soccorritori del 118.Dopo le cure iniziali ricevute sul posto, la donna è stata trasportata in condizioni critiche al, senza mai riprendere conoscenza.Sono successivamente giunti sul posto anche i Vigili del fuoco e alcune pattuglie della Polizia stradale per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro.