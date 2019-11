Cadavere in decomposizione senza arti: ritrovamento choc in spiaggia

Il cadavere in decomposizione di una persona, forse una donna, è stato trovato nella spiaggia di Riviera Lanterna nella zona del Faro a Scoglitti, frazione di Vittoria ( Ragusa). Gli investigatori stanno facendo i primi accertamenti. Al cadavere mancherebbero parti degli arti.



Il cadavere trovato sulla spiaggia di Scoglitti, frazione di Vittoria ( Ragusa) è irriconoscibile ed è ridotto a uno scheletro segno che è rimasto molto tempo in mare. Sulla spiaggia è stato trovato anche un giubbotto blu con delle etichette di colore rosso tessute su una manica. Gli investigatori non escludono si tratti del cadavere di un migrante morto durante la traversata dal Nord Africa verso la Sicilia e portato dalle correnti dopo settimane sulla spiaggia Venerdì 15 Novembre 2019, 15:45

