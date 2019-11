Giornalista denuncia agguato: «Mi hanno sparato, 10 colpi ad altezza d'uomo»

Mario De Michele, è direttore di Campanianotizie.com e l'agguato sarebbe avvenuto a Gricignano d'Aversa, in provincia di Caserta.



Il fatto è avvenuto, secondo quanto riferito dal giornalista, ieri sera nei pressi di un'area oggetto di speculazione edilizia, nella zona della Nato. A sparare - ha denunciato De Michele - sarebbero stati due uomini a bordo di un'auto. I vertici di Fnsi, Sugc e il presidente dell'Unci Campania Sandro Ruotolo hanno condannato l'episodio, lanciando l'allarme: «Si tratta di un episodio di una gravità inaudita che dimostra come il Casertano sia una zona ad altissima densità criminale» si legge in una nota. «Sono stati dieci i proiettili esplosi ad altezza d'uomo, quindi per uccidere». «Chiediamo alla magistratura - prosegue la nota - che si indaghi in ogni direzione per chiarire quanto accaduto

.

Al collega, al quale siamo vicini in questo momento difficile, va garantita la massima tutela per l'incolumità sua e di chi gli è vicino. Sappiamo che la Prefettura di Caserta si è già attivata. Il dovere dei giornalisti adesso è quello di non lasciarlo solo e di andare ad illuminare le storie che stava raccontando. Dobbiamo essere la sua scorta mediatica. Tra l'altro, l'agguato è l'ultima e più grave aggressione subita dal direttore di Campanianotizie. Solo lunedì scorso il cronista fu fermato a Sant'Arpino da due persone che lo hanno minacciato e schiaffeggiato per quello che aveva scritto su Orta di Atella, la sua auto fu colpita ripetutamente con una mazza ferrata».

