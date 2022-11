Incendio in hotel a Bressanone, donna morta intossicata: il tetto divorato dalle fiamme

Tragedia a Bressanone, dove a causa di un incendio divampato sul tetto di un hotel una donna è morta. Intorno alle ore 8 i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi dell'Aquarena per il tetto dell'albergo Cavallino d'Oro in fiamme. Sul posto sono arrivati numerosi vigili del fuoco da tutto il circondario per domare il rogo e per portare in sicurezza le persone che si trovavano all'interno della struttura. Purtroppo per la donna non c'è stato niente da fare.

La vittima

La vittima, una donna di 82 anni, non è una cliente, ma un membro della famiglia proprietaria dell'albergo. Il corpo della donna è stato trovato dai vigili del fuoco in un piano alto dell'edificio. Il decesso con ogni probabilità è avvenuto per intossicazione da fumo.

#Infointervento: VVF Bressanone - 18.11.22 - 08:04 - a fuoco il tetto di un’albergo. Sul posto sono arrivati numerosi vigili del fuoco da tutto il circondario per domare le fiamme. Tutte le forze impiegate nello spegnimento lavorano per avere sotto controllo l'incendio pic.twitter.com/KkM1VXPr7Z — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) November 18, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Novembre 2022, 10:48

