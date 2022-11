Maserati prende fuoco in tangenziale: attimi di terrore per mamma e figlio

di Redazione web

Una normale mattinata, la mamma che deve accompagnare il figlio a scuola. Ma in pochi attimi tutto si trasforma in un incubo. Un suv Maserati ha improvvisamente preso fuoco sulla circonvallazione di Faenza (Ravenna). È successo ieri mattina verso le 8, in direzione Imola.

Suv Maserati in fiamme con mamma e figlio a bordo

All’improvviso la donna alla guida, con il figlio in auto diretto a scuola, ha cominciato a perdere velocità per un guasto. Poi un fumo bianco ha invaso l’abitacolo in pochissimi attimi: a quel punto la donna ha avuto la prontezza di riflessi di accostare l'auto a lato strada ed uscire dal suv con il figlio, mettendosi in salvo terrorizzata. La Maserati ha poi preso fuoco ed è andata completamente distrutta per motivi ancora non chiari, legati forse a un cortocircuito. Sul posto sono poi intervenuti vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e polizia.

