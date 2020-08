Bonus furbetti Inps, cade il velo sulla privacy: «Le identità saranno svelate». E spuntano i primi due nomi

Il Garante per la Privacy apre alla pubblicazione dei nomi dei beneficiari

», sui loro nomi può. L'autorità garante fa sapere all'Inps che i nomi possono essere svelati: non ci sono vincoli di riservatezza che tengano. Nei palazzi della politica in tanti sperano che sia l'Istituto a svelare i nomi dei «miserabili» del bonus: eliminerebbe l'imbarazzo della «caccia» in corso e che fa circolare, non smentiti ma neanche confermati, i profili di «sospettati» come i due deputati leghistiedIl presidente dell'Inpsnon sembra però per adesso intenzionato a farlo. E finisce a sua volta nel mirino:ne chiede le dimissioni, perché «totalmente incompetente», e il Garante della privacy apre un'istruttoria sulla vicenda del bonus. Tridico ha dato alla presidente Debora Serracchiani la disponibilità a essere sentito in commissione Lavoro alla Camera, ma potrebbero volerci giorni:o addirittura. E potrebbe essereContinua a fare rumore la notizia dei(più due che si sarebbero visti rigettare la domanda) beneficiari del bonus da 600 euro dato alle partite Iva per fronteggiare l'emergenza Covid. Nessuno dei deputati per ora si fa avanti, mentre nuove confessioni giungono da Comuni e Regioni. Due consiglieri comunali di Ancona,(Fdi) e(Altra Idea di Città), rivendicano il bonus come necessità, visto l'esiguo gettone di presenza.Ma sono i consiglieri regionali a fare più rumore., ex sfidante di Nardella da sindaco di Firenze, spiega di aver dato i soldi in beneficenza, così come fa, consigliere Pd in Piemonte. «Non fai beneficenza col bonus dello Stato!», si indigna Stefano Bonaccini. In Veneto il presidente, che da giorni chiede di far «uscire i nomi», ventila la possibilità di escludere dalle liste per le regionali (la scadenza è il 20 agosto) degli amministratori col bonus: in Veneto spuntano tre leghisti, i consiglierie il vicepresidente della giunta, che parla di un errore della sua socia. Il leghista ligure Alessandro Puggioni annuncia che non si candiderà dopo aver preso il bonus.È sulla Camera, intanto, che tutti gli occhi sono puntati. Si cercano i due leghisti e il Cinque stelle (o ex M5s) che hanno chiesto e ottenuto il bonus, ma anche i due colleghi (un leghista e un Iv, si dice) che l'hanno chiesto senza ottenerlo. Per tutto il giorno continuano a tacere il deputato leghista mantovano, imprenditore del tessile,, e la collega piacentina, consulente in finanziamenti europei,. I loro nomi circolano da lunedì, non smentiti.per ora tace. Parla per lui il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari: «Come promesso, se qualcuno ha preso un bonus verrà sospeso, anche se quei soldi sono stati dati in beneficienza», afferma. Fine delle comunicazioni. Tra i parlamentari M5s, ma anche nel Pd, circola l'ipotesi di intervenire con un emendamento al decreto di agosto, che ancora deve essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, per introdurre criteri che per il futuro limitino il bonus a chi sia (inclusi i parlamentari) sopra una certa soglia di reddito. Difficile fare qualcosa, invece, per il passato: il principio di affidamento non permette norme retroattive che obblighino alla restituzione.La. Il M5s ha raccolto le firme tra i suoi parlamentari (tra le perplessità di alcuni di loro, dal momento che la riservatezza è un diritto di cui non si può disporre) per dare l'autorizzazione alla pubblicazione. Ma a dare una mano è il: si può pubblicare i beneficiari «laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell'interessato». «Ora non ci sono più scuse - esulta Luigi Di Maio - questa non è una gogna mediatica ma una questione di giustizia». Il Garante peròsulla «metodologia seguita dall'Inps rispetto al trattamento dei dati dei beneficiari e alle notizie al riguardo diffuse». Ancora poco, per dire, si sa della fuga di notizie.. Fdi, con i deputati Walter Rizzetto e Francesco Lollobrigida, e Iv, con Camillo D'Alessandro, chiedono di audire Tridico. L'audizione, che per alcune parti potrebbe essere secretata, potrebbe avere al centro i nomi e l'operato dell'Istituto. Ma è difficile, nonostante le pressioni, che. Troppo tempo, per i promotori del No al referendum sul taglio dei parlamentari, che accusano i sostenitori del Sì di aver usato questa vicenda come una clava in favore del taglio. Andrea Cangini annuncia un'interrogazione al premier Conte e alla ministra Catalfo. «Il governo ha scritto male la norma ed è complice delle storture», dice Maria Stella Gelmini. Certo, chiosa ironico Paolo Gentiloni, mentre sono in ballo il vaccino per il Covid, la vicenda di Beirut, il Recovery fund, «guai a distrarci dal dibattito su quei cinque miserabili del bonus».