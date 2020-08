Bonus Inps, chi sono i cinque deputati: «Tre della Lega, uno è del Sud». Ma non sono gli unici: anche un conduttore tv

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Agosto 2020, 11:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi sono i(600 euro a marzo e aprile, 1000 a maggio)? Dopo il caso scoppiato ieri, èche i parlamentari sarebbero di tre diversi partiti: tre della Lega, uno del M5S e uno di Italia Viva. I leghisti sarebbero. I nomi di questi galantuomini che, sia chiaro, non hanno violato alcuna legge, non sono però ancora noti ed è probabile che non lo siano in futuro, per via della tutela della privacy.Dopo la pubblicazione da parte di Repubblica della notizia, poi ripresa da tutti i media nazionali, è scoppiata una feroce polemica: la Lega avrebbe inoltrato richiesta all’Inps per conoscere l’identità dei deputati furbetti. Ma a fare richiesta del bonus (e a ottenerlo) oltre ai cinque deputati ci sarebbero anche centinaia di esponenti politici locali, tra sindaci, consiglieri e assessori regionali e comunali, e anche un noto conduttore televisivo, oltre a professionisti vari, tutti non esattamente indigenti., perché non c’erano limiti di reddito per farne richiesta, almeno per i mesi di marzo e aprile perché per quanto riguarda maggio poteva richiedere il bonus solo chi poteva dimostrare un calo del proprio fatturatorispetto al 2019. Ciò che stride è invece l’altro limite imposto alla platea dei richiedenti: non poteva farne richiesta chi ottiene già la disoccupazione o il reddito di cittadinanza. Sussidi che spesso consistono in poche centinaia di euro, spiccioli rispetto ai 13mila euro mensili dei deputati o delle diverse migliaia di euro al mese di sindaci e consiglieri regionali.D’altronde il premier Conte e il ministro dell’Economia Gualtieri, in quelle drammatiche conferenze stampa in cui presentavano i decreti che dovevano ‘curare’ l’Italia, lo avevano detto a chiare lettere:. Sono rimasti dunque inascoltati da molti dei loro concittadini, con il Governo che ha dovuto scucire ben 6 miliardi di euro per pagare tutti i bonus, con tanto di polemiche sull’Inps che ritardava i pagamenti o vedeva i suoi server crollare per le troppe richieste. Un giorno forse sapremo i nomi di chi quell’appello non l’ha ascoltato, o più probabilmente non lo sapremo mai.