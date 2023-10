Bambina nasce a Pisa, ma la mamma è di Livorno: urla e spintoni tra le nonne fuori dalla sala parto. E arriva la polizia

di Redazione web

Originaria di Livorno, ma partorisce a Pisa. Il giorno di gioia per la nascita di un figlio, nel reparto di ostetricia del Santa Chiara si trasforma in una lite familiare, sedata solo dall'intervento della polizia. Per le due nonne, la nipotina appena venuta al mondo, diventa il pretesto per litigare. II motivo è banale: la madre della partoriente, livornese, è arrivata infuriata in ospedale a Pisa, perché la bambina non è nata nella sua città, racconta La Nazione.

Spintoni in ospedale

Ma alla base del litigio ci sarebbe solo un malinteso. La futura mamma è stata trasportata d'urgenza in ospedale per un parto cesareo, senza avvisare sua madre, pensando che lo avesse fatto la suocera.

Polizia in corsia

Solo l'arrivo degli agenti ha permesso il ritorno della calma tra i corridoi dell'ospedale di Pisa. C'è da dire che le due nonne hanno accolto nel peggiore dei modi, la loro nipotina. Alla fine il diverbio si è placato e, ciò che è più importante, giovane madre e figlia stanno bene.

