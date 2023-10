Da 9 anni non vede la figlia, l'ex moglie la porta via e sparisce nel nulla: «Mi mimetizzo e non la vedi più»

di Redazione web

Non vede più sua figlia da quando la piccola aveva tre anni, ora ne sono passati nove lunghi anni, e da circa sette non ha più alcuna notizia. Sparita nel nulla insieme a sua madre. Andrea l'ha cercata anche sui registri di italiani all'estero e non risulta iscritta in alcuna scuola. La disperazione dell'uomo che vive a Milano è talmente tanta che, per ritrovare la sua bimba, Andrea è disposto a cercarla ovunque nel mondo, racconta Il Giorno.

Condannata è sparita

La sua ex compagna, intanto è stata già condanndata per sottrazione di minore in via definitiva a un anno e mezzo di carcere, e l'uomo ha presentanto anche una nuova querela per sottrazione internazionale di minore, con l’obiettivo di coinvolgere nelle ricerche di sua figlia anche l’Interpol, così da poterla cercare anche al di fuori dei confini italiani.

Le liti per la bambina

Nel 2012 Andrea e la sua compagna, Carlotta, dopo la nascita della bimba che ha appena un anno, si separano, ed il padre ottiene l’affido condiviso con collocamento prevalente con la madre, ma con ampia facoltà d’incontro.

Introvabile

Le accuse della donna, però, erano infondate, Andrea viene prosciolto e Carlotta, nel 2016 sparisce portando con sè la bimba, prima tra Bologna e Parma, ospiti di amici e parenti, poi le minacce di sparire per sempre, si rivelano fondate.

