Bambina morta a 6 anni due settimane dopo l'incidente sulla strada delle vacanze. I genitori avevano già perso un figlio: «Ora è con il fratello»

Una bambina di sei anni è morta dopo due settimane di agonia in seguito a un tragico incidente d'auto in tangenziale. La piccola Leila Kurti, figlia di un ex consigliere comunale di San Polo d'Enza (Reggio Emilia), era stata coinvolta nello schianto insieme alla famiglia, che stava partendo per le vacanze, lo scorso 14 giugno. Leila, figlia di Gentjan Kurti, è stata ricoverata in coma per due settimane prima di abbandonare per sempre i suoi genitori. «Abbiamo sperato fino all'ultimo battito», ha raccontato telefonicamente il papà al Resto del Carlino, che adesso esige una sola cosa: che chi ha provocato l'incidente paghi.

L'incidente in tangenziale

L'incidente che ha causato la morte di Leila è avvenuto lo scorso 14 giugno, ed è stato lo stesso papà a ricostruirne la dinamica: con l'auto in cui viaggiava insieme alle due figlie era appena uscito a Borgo Panigale.

Il dramma

L'annuncio della morte di Leila è stato dato da Gentjan sui social: «Oggi la nostra piccola principessa Leila è volata in cielo per stare con suo fratello Marjo. La mamma, papà e Michela li tengono sempre nel cuore. Buon viaggio, un abbraccio forte da tutti noi». La notizia ha scosso tutta la comunità e il sindaco di San Polo ha indetto il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Il papà di Leila, emigrato in Italia dall'Albania nel 1981, e la sua famiglia avevano già subito un grave lutto: nel 2014 avevano perso un figlio di 5 anni e mezzo nato con gravi problemi di salute.

