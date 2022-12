Armato e barricato in casa: terrore nel Modenese, rilasciata la moglie dopo una lunga trattativa

di Redazione Web

Sono ore di paura a Pavullo, in provincia di Modena. Un uomo si è barricato in casa, molto probabilmente armato, in quanto pare essere un ex carabiniere. L'uomo ha tenuto in ostaggio per molte ore la moglie poi, dopo una lunga trattativa con le forze dell'ordine, ha deciso di liberarla.

La ricostruzione

L'episodio si sta svolgendo in via Prediera a Pavullo, nel modenese. E secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe armato. Dopo una lunga negoziazione con i carabinieri, ha deciso di rilasciare la moglie che teneva in ostaggio e, adesso, si è asserragliato nella sua abitazione. La zona circostante è stata completamente blindata attraverso un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine. Da quanto si è appreso, ma le notizie non sono ancora state confermate, si tratterebbe di un ex carabiniere, ora in pensione. Sul posto i carabinieri di Modena con il comandante provinciale, il procuratore capo di Modena e i carabinieri negoziatori arrivati da Bologna.

Situazione delicata

Da quanto si apprende, la situazione sarebbe molto delicata ed è in stallo da alcune ore: le strade limitrofe sono state chiuse al traffico di auto e pedoni sin dal primo pomeriggio di oggi, lunedì 26 dicembre. Le forze dell'ordine temono che l'uomo possa compiere un gesto estremo suicidandosi.

