Salvini, il figlio Federico aggredito e rapinato in strada a Milano: «Minacciato con una bottiglia di vetro rotta»

Federico Salvini, il figlio del leader della Lega Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, è stato aggredito in strada da due uomini nordafricani e rapinato del cellulare dopo delle minacce con una bottiglia rotta. L'episodio venerdì 23 dicembre, anti vigilia di Natale, alle 21 vicino al Pio Albergo Trivulzio, nella zona ovest di Milano.

Salvini, il figlio Federico aggredito e rapinato a Milano

Il 19enne da quanto emerge era in strada da solo - riporta il Corriere della Sera nell'edizione on line - quando è stato avvicinato da due uomini che lo hanno minacciato e poi si sono fatti consegnare lo smartphone.

Federico Salvini non è stato ferito e ha avvisato il padre Matteo Salvini che ha dato l'allarme alle forze dell'ordine. Sono in corso le indagini della polizia della questura di Milano - che ha acquisito i filmati delle telecamere - per individuare gli autori della rapina. Nel frattempo la polizia ha recuperato lo smartphone e oggi lo ha restituito al diciannovenne.

Rapinato il figlio di Salvini, il commento del padre ministro

«E' capitato a lui come, purtroppo, capita a tanti a Milano»: è il commento di Matteo Salvini, fanno sapere fonti della Lega, a proposito della rapina subita dal figlio due giorni fa a Milano. «Fortunatamente non si è fatto male nessuno», aggiunge il vicepremier e ministro. Fonti della Lega puntualizzano di non aggiungere altro sull'episodio.

