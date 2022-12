Disperso da giorni, ritrovato l'anziano scomparso: salvato dal fiuto dei cani dei vigili del fuoco

Era scomparso da alcuni giorni. Artemisio, l'anziano di cui si erano perse le tracce a Pavullo, in provincia di Modena, però è stato ritrovato grazie all'intervento dei vigili del fuoco e soprattutto grazie al fiuto di Jack e Luna, i cani del nucleo cinofilo.

Le ricerche

Le ricerche avevano coinvolto da ieri, oltre ai vigili del fuoco, anche il Gruppo comunale di Protezione civile di Pavullo subito operativo anche il giorno di Natale. Un anziano signore di nome Artemisio si era allontanato dalla sua abitazione di S.Antonio di Pavullo senza farvi ritorno. Operative, per rintracciarlo, unità a piedi e unità cinofile dei pompieri che hanno iniziato a perlustrare le aree nelle immediate vicinanze del luogo in cui avrebbe dovuto fare ritorno. Ricerche interrotte nella notte e riprese all'alba con la preoccupazione che una possibile notte all'esterno, con le temperature del periodo, avrebbero potuto portare a gravi conseguenze sul fisico dell'uomo. Poco prima di mezzogiorno di oggi, 26 dicembre, però è giunta la buona notizia: l'uomo, disperso da due giorni è stato ritrovato.

Era disperso a Pavullo dalla #VigiliadiNatale, grazie al fiuto di Jack e Luna, i cani del nucleo cinofilo dei #vigilidelfuoco, l’anziano signore è stato trovato: provato dal freddo ma in buona salute, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario#Modena #26dicembre pic.twitter.com/yOBNnwfBhN — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 26, 2022

Ritrovato

L'anziano è salvo, ma è certamente provato dal freddo a cui è rimasto esposto per giorni. É stato individuato in prossimità di via Savonarola, uno stradello non asfaltato vicino all'abitazione dell’anziano scomparso. A rendere noto il ritrovamento sono stati gli stessi vigili del fuoco che, sul loro profilo Twitter, hanno celebrato i due veri eroi dell'operazione: Jack e Luna.

