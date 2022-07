L'auto va fuori strada e si schianta contro un albero: Antony muore a 18 anni

Un ragazzo di 18 anni, Antony Tafuro, è morto in provincia di Taranto a causa di un brutto incidente stradale avvenuto sulla litoranea interna tra Avetrana e Manduria. L'auto su cui viaggiava, guidata da un amico (rimasto ferito nello schianto) è andata fuori strada ed è finita contro un albero di ulivo.

L'auto si è ribaltata più volte: Antony ne è stato sbalzato fuori, morendo sul colpo, mentre il conducente è rimasto intrappolato all'interno. L'auto è andata distrutta. Il paese di Avetrana è in lutto per questa vita spezzata: il giovane aveva una grande passione per il calcio e faceva parte della squadra giovanile locale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Luglio 2022, 12:14

