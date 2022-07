CHIOGGIA - Incidente mortale nella notte del 4 luglio a Sottomarina di Chioggia: un ragazzo di 16 anni è morto nello schianto con la sua moto. L'incidente è avvenuto in viale Mediterraneo, lo stradone che porta dall'entrata in città fin sul mare, all'altezza del Bar Dollaro. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro fra la moto e un'auto, gli inquirenti stanno ricostruendo quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Luglio 2022, 10:35

