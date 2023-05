Gli angeli del fango tra orgoglio, speranza e resistenza: "Romagna mia" cantata a squarciagola tra le vie allagate

di Serena Neri

Gli angeli del fango di Cesena, così sono stati definiti i volontari impegnati a spalare il fango dalle strade della città. In queste ultime ore, sono stati immortalati mentre intonano "Romagna mia" di Raoul Casadei. La cantano insieme, in simbolo di resistenza, per dimenticare per un attimo il dramma vissuto e che in molte zone dell'Emilia Romagna continua a esistere.

Il video sui social sottolinea la potenza del coraggio di chi resiste e non si arrende, perché «Questa è Cesena, questa è la Romagna!».

Il video della resistenza

Il video della canzone "Romagna mia", cantata dai cittadini di Cesena, sta facendo il giro del web. Stanchi, sfatti e distrutti, ma non si arrendono: i cesenati e l'Emilia Romagna intera sta dando grande dimostrazine di orgoglio, speranza e coraggio dopo il maltempo che ha causato importanti danni a tutta la regione.

Il lavoro dei volontari

Dopo il maltempo, la Romagna si rialza. Il pericolo non è ancora finito e in zone limitrofe alla città di Cesena si lavora ancora intensamente per mettere al riparo persone e animali domestici.

Il lavoro dei volontari nei prossimi giorni e nelle prossime ore è indispensabile per offrire un contributo concreto alle città coinvolte.

