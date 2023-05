Alluvione in Emilia Romagna. I Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo con l'elicottero un'anziana bloccata nella propria abitazione a Forlì, in via Bologna. Ecco le immagini.

/ Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Maggio 2023, 21:09

