Alluvione Emilia-Romagna, il barbiere allettato al piano terra: la moglie 80enne ha provato a spostarlo ma non ci è riuscita. Morto annegato

Per una vita era stato il barbiere del paese: Giovanni Sella, 89 anni, quando l'alluvione ha travolto Sant'Agata del Santerno si trovava allettato nella tavernetta al piano terra della sua casa. Impossibile, per lui, muoversi. Disperato, invece, il tentativo della moglie di salvargli la vita. La donna, 80 anni, ha provato con tutte le sue forze a trasportarlo al primo piano. Ma non ce l'ha fatta: ha continauto a stare al suo fianco mentre l'acqua saliva, poi, con le ultime forze, è salita al primo piano e sbracciandosi dal balcone è riuscita a chiamare i soccorsi per salvare almeno se stessa.

Giovanni, il barbiere del paese morto annegato

La salute di Sella, scrive il Corriere della Sera, era degenarata con la morte prematura di un figlio a causa della leucemia.

Evacuazione totale

Stamattina il Comune di Ravenna ha disposto l'evacuazione totale e immediata delle frazioni di Piangipane, Santerno e case sparse. Ha inoltre ricordato che è obbligatorio lasciare l'abitazione, fino a cessata esigenza. Per chi non disponesse di luoghi dove ripararsi, è stato istituito come punto di accoglienza, presidiato da apposito personale e attrezzato per offrire vitto e alloggio, il museo Classis di Classe in via Classense 29. Continua intanto a preoccupare la situazione a Fornace Zarattini, frazione alle porte della città romagnola, evacuata già da ieri mattina e ora allagata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 14:29

