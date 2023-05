Maltempo, resta bloccato in ufficio, salvo grazie ad alcuni passanti: «Avevo ormai l'acqua alla gola»

di Redazione web

Era rimasto bloccato nel suo studio, l'avvocato Emanuele Gentili, salvato da un gruppo di persone in pieno centro a Cesena. Le immagini del suo salvataggio hanno già fatto il giro dei social. Un filmato di forte impatto. «Ho cercato di scappare, sono salvo per miracolo» ha detto il legale 50enne al Corriere della Sera, mentre indica con la mano il livello raggiunto dall'acqua. La targa del suo studio, oltre il metro e mezzo di altezza.

Acqua alla gola

«Ero letteralmente con l’acqua alla gola. Se non fosse stato per il provvidenziale intervento di alcuni passanti oggi i miei piangerebbero un altro morto» le parole di Gentili, colpito all'improvviso dalle acque esondate dal fiume Savio. L'uomo è stato tirato fuori da alcuni passanti, che lo hanno preso e portato fuori facendolo passare da una piccola finestra che si affaccia sul marciapiede, dopo aver divelto una grata e rotto il vetro.

Acqua saliva in fretta

«Quando cominciava ad arrivare l’acqua della piena sono andato in quella che è la nostra sala riunione, volevo mettere in sicurezza alcuni fascicoli e documenti per evitare che andassero completamente distrutti».

Salvo per miracolo

La fortuna ha voluto che parte della finestra fosse ancora libera e che le sue urla abbiano attirato alcune persone. «Per tirarmi fuori hanno agganciato un cavo all’inferriata di protezione della finestra e dall’altra parte ad un mezzo pesante, riuscendo a strapparla via. Quindi hanno spaccato quel che restava del vetro e mi hanno tirato fuori a forza di braccia. Qualche minuto ancora e non averi avuto scampo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 19:09

