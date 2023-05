Laura Pausini, i genitori spalano il fango a Solarolo: «Mamma e babbo. L'esempio di una vita»

di Redazione web

Laura Pausini pubblica una foto dei genitori che spalano il fango in Emilia Romagna. La scena immortalata a Solarolo, li ritrae intenti a pulire l'ingresso della sede del fanclub della cantante. E Laura Pausini scrive: «Mamma e Babbo. L'esempio di una vita». La commozione per la sua regione si sente tutta, e come altri vip manifesta il suo supporto all'Emilia Romagna.

Maltempo in Emilia Romagna, l'appello di Laura Pausini: «Sono in ansia per la mia famiglia»

Simona Ventura: «In lacrime per la mia Romagna. Non so che ca**o devo fare, ho paura»

I genitori di Laura Pausini: simbolo di resistenza

L'hashtag #emiliaromagna sotto la foto Instagram e la commozione per una regione piegata dal maltempo: i genitori di Laura Pausini in stivali impermeabili e spazzoloni per spalare il fango rappresentano il simbolo della resistenza alla furia della natura che, ultimamente, flagella in modo sempre più deciso l'Italia.

La dedica

«Mamma e Babbo. 75+78.

Le immagini pubblicate dalla cantante, così come quelle riprese dai notiziari nelle ultime ore ritraggono una regione italiana sott'acqua, ma che resiste fieramente.

«Tantissimi stanno aiutando, e molti, come me, vorrebbero aiutare - scrive Laura Pausini -, ma si sentono impotenti perché dobbiamo giustamente lasciare che siano le forze dell’ordine a gestire tutto, come ci è stato chiesto. Ci sarà da ricostruire, riportare in vita speranza e case. Stiamo uniti anche da lontano».

E, in effetti, i cittadini stanno danno prova di grande forza e coraggio dopo l'esondazione del fiume Savio e del maltempo che hanno causato dei disastri enormi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA